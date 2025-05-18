ذكر تقرير متخصص أن المملكة العربية السعودية ستوفر 58% من الحاجة إلى الفنادق في الشرق الأوسط بحلول عام 2028. وأضاف أن المملكة حققت قفزات سريعة جعلتها تحتل مكاناً مرموقاً في صناعة السياحة العالمية. وأتاح ذلك فرصاً ثمينة وفريدة للمستثمرين في مدنها القديمة والجاري بناؤها، خصوصاً أن المملكة أضحت أفضل وجهة سياحية في المنطقة. وأوضح التقرير أن هذا النمو القوي يأتي بدفع كبير من رؤية 2030، والاستثمارات الإستراتيجية السعودية في البنية الأساسية. وتمثل رؤية المملكة 2030 الخطة الإستراتيجية التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتابع بنفسه تنفيذها في مختلف القطاعات.وأشارت مجموعة «JLL» للفنادق والضيافة، في تقرير بعنوان «كشف إمكانات الاستثمار في صناعة الفندقة السعودية»، إلى أنه على رغم ضعف نسب النمو المتوقعة في صناعة الفندقة في العالم؛ إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقع أن تنمو بنسبة 4% خلال الفترة من 2024 إلى 2028؛ قياساً بـ2% للأمريكتين، و1% لأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي؛ وذلك بفضل المشاريع الضخمة والعملاقة التي تعكف السعودية على إنشائها. وأوضح التقرير أن السعودية توفر حالياً 160 ألف غرفة فندقية عالية الجودة، وتعمل على إضافة 106 آلاف غرفة في القريب العاجل. وزاد التقرير أن السعودية ستصبح بحلول عام 2028 الوجهة السياحية المفضلة في المنطقة. وذكر أن من عوامل النجاح السعودية الأساسية الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016. وقد حققت الإستراتيجية مستهدفاتها بتمكّن السياحة من المساهمة بـ11.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. وكان مقرراً طبقاً لرؤية 2030 أن يساهم قطاع السياحة بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وهو ما جعل السعودية لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية. وتجلّت نجاحات إستراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في التقدم الكبير الذي حققته السعودية في الرياضة، حيث أصبحت المملكة وجهة لأكبر المنافسات الرياضية، وأضحت أنديتها جاذبة لكبار نجوم الرياضة في شتى مجالاتها. كما أدت نجاحات الإستراتيجية الاقتصادية لولي العهد إلى إقبال المستثمرين الأجانب، خصوصاً من الولايات المتحدة، على الفرص الاستثمارية المحمّلة بكل وعود النجاح، على النحو الذي شهده منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عقد في الرياض بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة أخيراً.