شدد البيان الختامي للقمة العربية، التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد أمس (السبت)، على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وطالبت قمة بغداد الـ34: الدول ذات التأثير بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، معربة عن إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سورية.وحثّ البيان الختامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ممارسة الضغط اللازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مؤكداً أهمية المضي قدماً في عملية سياسية انتقالية شاملة في سورية.ودعا البيان لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية (العراق) لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سورية.ورحب البيان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية، مع التأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني في السودان.ودعا البيان إلى ضرورة تنفيذ جميع الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في لبنان، مديناً الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دولياً.وبشأن اليمن، عبر البيان الختامي عن تضامنه الكامل مع اليمن ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والانقسام، مشدداً على أهمية التوصل لحل سياسي شامل يُنهي الصراع في السودان ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه.وحث البيان الختامي جميع الأطراف في السودان على الانخراط في المبادرات الساعية لتسوية الأزمة، وفي مقدمتها إعلان جدة، وفيما يتعلق بالأحداث في ليبيا أكد البيان دعمه الكامل لليبيا ولحل الأزمة بها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة.ورفض البيان كافة أشكال التدخل في الشأن الليبي والتشديد على خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، داعياً مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية.وأكد البيان على أهمية دعم جهود العراق ومصر والسودان من أجل الحفاظ على حقوقها المائية المشروعة.