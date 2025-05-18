أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، استكمال الرئاسة استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1446هـ.وبيَّن الدكتور السند، أن الرئاسة تسعى من خلال مشاركتها في موسم حج هذا العام إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية والأنشطة الميدانية التوعوية التي تلبِّي حاجات ضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم، مستنيرة برؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر من خلال 5 خطط إستراتيجية وتشغيلية في الحج، و6 برامج توعوية وميدانية وعلمية وتقنية وإعلامية وتدريبية. مشيراً إلى أن خطة الحج تشمل 8 مناطق: الرياض، ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، من خلال 50 مركزاً ونقطة ميدانية توعوية في 5 مطارات دولية، و3 محطات بقطار الحرمين، و3 مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وزاد قائلاً: إن الرئاسة طوَّرت منظومة وسائلها التوعوية في هذا العام من خلال توفير 12 خدمة تقنية، إضافة إلى توفير عدد من الأجهزة الإلكترونية والمنصات التوعوية الحديثة. مشيراً إلى أنه تم تكليف العدد الكافي من الأعضاء والمترجمين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وتدريبهم للقيام بالأعمال التوعوية والميدانية، لرفع جودة الأداء لدى العاملين، وتهيئة المواقع الميدانية وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة.