أوضح رئيس برنامج تأهيل المحامين التطبيقي سعيد سعد الشهراني، لـ«عكاظ»: إطلاق برنامج رقمي يستهدف تأهيل وتدريب 1,000 محامٍ ومحامية من الكفاءات الوطنية، ضمن مسار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تنمية القدرات البشرية المتخصصة ورفع جاهزيتها لسوق العمل القانوني.وقال الشهراني: إن البرنامج يهدف إلى مواءمة مخرجات التدريب القانوني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عبر مسارات تطبيقية ومهنية مكثفة تغطي مجالات حيوية مثل الزكاة والضريبة، الاحتيال المالي، تأسيس الشركات، الاستثمار، الجرائم المعلوماتية، والملكية الفكرية.وأضاف، أن البرنامج صُمم ليكون انطلاقاً للممارسين القانونيين، ويجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي مع مراكز تدريب مرخصة، لتقديم تجربة تعليمية متقدمة مبنية على التمكين المهني والممارسة الواقعية. وأشار إلى أن البرنامج يعمل ضمن 3 محاور رئيسية، هي محور التمكين المهني ويشمل برنامج تأهيل المحامين التطبيقي، ومحور المحتوى الإثرائي الإبداعي، ومحور الابتكار والريادة القانونية.وأضاف، نطمح من خلال هذا البرنامج إلى تأسيس جيل قانوني أكثر احترافية، وقادر على الإسهام في تطوير بيئة العمل القانونية بالمملكة، وقيادة المرحلة القادمة من التحول المؤسسي والاقتصادي ضمن رؤية المملكة.