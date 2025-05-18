طرحت وزارة السياحة، تعديل جدول مخالفات نشاط الإرشاد السياحي، وحدد التعديل مفهوم المخالفة الجسيمة بممارسة تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو انتهائه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة أو منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.ويتولى مفتش السياحة، إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال، وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات باستثناء الغرامات الفورية. ويطبق الإنذار حصراً على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك بمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية للمعالجة خلال المدة المحددة، وتطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية دون معالجة المخالفة وفقاً لصلاحية إيقاع العقوبات، وفي حال تكرار المخالفة تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة، وتضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألّا يتجاوز إجمالي المدد سنة، وللجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة 4 مرات على ذات العنصر للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية فللجنة تطبيق تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 60 يوماً، أينما ينطبق.وأوضحت الهيئة، إمكانية التدرج في فرض العقوبة، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة تطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة، ويكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة أو (مليون) ريال أيهما أسبق.وتراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناءً على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها. وأكد التعديل المقترح الغرامة اليومية عند الاستمرار في المخالفة، ويجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالف، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.وكشف المقترح عن تحديد 3 نطاقات للإرشاد السياحي، الأول في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر، ونيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية.الثاني في الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا. فيما حددت المدن والمحافظات الأخرى بالنطاق الثالث.