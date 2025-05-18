حددت وزارة البلديات والإسكان، المواقع المحظور على العربات المتنقلة الوقوف فيها، وذلك ضمن الاشتراطات البلدية التي قدمتها لاستطلاع الآراء. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة الصحية والغذائية وغير الغذائية من خلال تحديد المواقع المناسبة لممارسة النشاط، ورفع معايير سلامة تداول الغذاء.وبينت الوزارة المواقع المسموح الوقوف فيها للعربات المتنقلة في المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، والمساحات العامة، والفعاليات، والمواقع الاستثمارية، والحاضنات البلدية.وحظرت وجودها عند إشارات المرور، وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف، ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.كما حظرت وجودها في الأماكن غير المسموح بممارسة النشاط فيها من قبل القطاع البلدي أو الوقوف بجوار مصادر الملوثات البيئية كمرادم النفايات وانبعاثات الغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها.ومن المواقع الممنوع وجود العربات المتنقلة بها مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت، أو الوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز.وحددت الوزارة، المتطلبات الخاصة للوقوف بالمجمعات التجارية الخاصة مع مراعاة ألا يؤثر سلباً على الطاقة الاستيعابية للمواقف والحركة المرورية.ويجب على صاحب العربة تصنيعها في مصانع مسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والحصول على الترخيص البلدي وتصريح الموقع قبل البدء في أعمال التشغيل، ويجب على صاحب الترخيص استخراج ترخيص إشغال رصيف، في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بالعربة والمقطورة ونصف مقطورة.منعت الاشتراطات، مزاولة النشاط بعد الساعة الـ12 ليلاً لجميع الأنشطة دون الحصول على تصريح 24 ساعة، ويمنع التدخين داخل العربة، أو المقطورة، أو النصف مقطورة، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، ويستثنى من ذلك العربات والمقطورة والنصف مقطورة المشاركة في الفعاليات.ويمنع تحضير وجبات الطعام للأنشطة الغذائية خارج العربة، وفي حال استخدام الفحم والحطب للأنشطة الغذائية في إعداد الوجبات أو المشروبات فتكون في عربة مستقلة (مقطورة)، ويمنع إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن، ويجب تنظيف وإزالة مخلفات العربة من الموقع قبل مغادرته.ووفقاً للاشتراطات، يجب على جميع العاملين في العربة الصحية والغذائية الحصول على شهادة صحية.ويجب أن يكون كل العاملين في تداول الأغذية في صحة جيدة، كما يجب إيقاف العامل عن العمل وصرفه عند ظهور أي أعراض مرتبطة بالإصابة بمرض معوي معدٍ.يجب ألا يكون العامل مصاباً بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد؛ وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحياً ونظيفاً ومغطى بضمادات، ويجب ألا يعود العاملون في تداول الأغذية المصابون بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية إلى العمل إلا بعد اختفاء أعراض المرض تماماً، وبعد انتهاء الإجازة المرضية الصادرة من الجهة المختصة.وشددت الاشتراطات على منع القيام بالممارسات التي قد تسبب تلوث الأغذية في مناطق تداول الأغذية، ومنها التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو تناول التبغ، ومضغ الطعام أو تناوله أو العطس أو السعال أو البصق فوق الأغذية غير المحمية أو الأسطح الملامسة للأغذية، وملامسة الأغذية الجاهزة للأكل دون قفازات، وتذوق الأغذية باستخدام الأصابع، ولمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن، وارتداء ساعات اليد أو الحلي، واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر.