طالب أهالي بيشة بزيادة عدد الرحلات من مطار بيشة المحلي اليومية إلى جدة والدمام، قياساً بالتطور الذي حدث في المطار والزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين، حيث يخدم المطار أكثر من خمس محافظات كبرى ومراكزها من مناطق عدة مثل رنية و بلقرن وتثليث وبيشة وغيرها، مما يقدم مطار بيشة خدماته لها.

وطالب علي محمد الشمراني المسؤولين بزيادة رحلات جدة حيث لايوجد إلا رحلة واحدة يومية لا تكفي الحاجة؛ كونه مطاراً دولياً يخدم جميع الدول ومحطة عبور إلى المحافظات.

وأضاف محمد الجهني طالب دراسات عليا في جامعة بيشة قائلاً: «نعاني من عدم وجود مقاعد بشكل مستمر مما نضطر الذهاب من مطار إلى مطار حتى الوصول لمقاعد الدراسة».

وأضاف فهد الشهراني: «تطلعنا لزيادة الرحلات وإضافة ناقل جوي آخر، إلا أن تطلعاتنا ذهبت أدراج الرياح، فالرحلات لا تتناسب مع الارتفاع المنظور في عدد الركاب، خصوصاً في أوقات المواسم والإجازات والأعياد».