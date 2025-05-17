تفقد مدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، لجنة تصاريح دخول العاصمة المقدسة بمقرها في مكة المكرمة.

واطّلع اللواء المربع على آلية سير العمل في اللجنة، مؤكداً أهمية معالجة جميع الطلبات الواردة بشأن إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة بسرعة ودقة.

يذكر أن الجوازات بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» وبوابة مقيم، إضافة إلى التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث تتكامل هذه المنصة مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج «منصة تصريح» التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المطورة للمنصة.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز التكامل التقني بين الجهات الحكومية والخدمية بالحج وتوحيد الإجراءات وتنظيمها والتنسيق بينها خلال مواسم الحج، إضافةً إلى الإسهام في تقديم خدمات ذات جودة عالية تمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.