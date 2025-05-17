جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، التأكيد على رفض السعودية تهجير الفلسطينيين «تحت أي ظرف»، مؤكداً أن المملكة تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وقال الجبير في كلمة السعودية أمام القمة العربية الـ34 في بغداد، إن «الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب مواصلة جهودنا المشتركة لرفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الجرائم والانتهاكات، التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والقرارات والأعراف الدولية».

وأفاد بأن المملكة تشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتؤكد الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على رفض المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مجدداً التأكيد على أهمية دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية وتكثيف الجهود العربية للتصدي لأي محاولات من شأنها زعزعة أمن سورية واستقرارها، مشيداً بالقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته إلى المملكة برفع العقوبات عن سورية، مؤكداً أنه «فرصة عظيمة لبناء التعافي ودعم التنمية وإعادة الإعمار والازدهار».

وقال الجبير إن السعودية مستمرة في عملها الدؤوب تجاه الأشقاء في السودان، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار بين أطراف النزاع وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على سيادة السودان ووحدته واستقراره وسلامة مؤسساته.

وأعلن أن المملكة ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق يمني لإنهاء الأزمة، مجدداً التأكيد على أهمية أمن الممرات البحرية وسلامتها وحرية الملاحة فيها، «والتي تعد مطلباً دولياً لتعلقها بمصالح العالم أجمع».

وقال الجبير إن المملكة تدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس اللبناني لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح في يد الدولة، معبراً عن أمله أن تحقق الحكومة اللبنانية تطلعات الشعب اللبناني، والمحافظة على أمن لبنان واستقرار ووحدة أراضيه.

وتحدث وزير الشؤون الخارجية عن ضرورة تعزيز وتوسيع العمل العربي المشترك ومواصلة مسيرة التطور والتنمية بما يخدم مصالحنا ويحقق تطلعات شعوبنا نحو مستقبل مزدهر وآمن.