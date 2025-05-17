رعى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، انطلاقة فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025،، بحضور وزراء ومسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين. وشهد توقيع صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 8,5 مليار ريال، في قطاعات إستراتيجية شملت الزراعة، واللوجستيات، والسياحة، والصناعات التحويلية، ضمن توجهات المنطقة نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد أمير حائل في كلمته خلال الافتتاح أن المنتدى يُجسّد قدرة المنطقة على النهوض بالقطاعات الواعدة، مستعرضاً ما تزخر به من مقومات اقتصادية وثقافية وسياحية، تجعل منها مركزاً حيوياً واعداً في خارطة التنمية الوطنية.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن حائل تتمتع بموقع إستراتيجي يربطها بخمس مناطق داخل المملكة، وتوفر 10% من الأراضي الزراعية، كما تغطي 30% من استهلاك المملكة من البطاطس، ما يعزز فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية.

ويأتي هذا المنتدى ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه منطقة حائل في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب رؤوس الأموال، عبر بيئة خصبة وتسهيلات نوعية، وبرعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.