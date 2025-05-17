أعلنت مؤسسة «موهبة» أن السعودية حققت المركز الثاني عالمياً في عدد الجوائز الكبرى المحصّلة ضمن منافسات معرض «آيسف 2025»، الذي أقيم في كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي الإنجاز الوطني الكبير امتداداً لسلسلة النجاحات التي تحققها المملكة في هذا المضمار العلمي، إذ كانت قد احتلت المركز ذاته، بعد الولايات المتحدة، في منافسات العام الماضي «آيسف 2024».

وحصد المنتخب السعودي الذي يضم 40 طالباً وطالبة، 23 جائزة عالمية، منها 14 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة، خلال منافسته في المعرض الذي شارك فيه أكثر من 1,700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم.

وأعرب أمين عام مؤسسة «موهبة» المكلف الدكتور خالد الشريف، عن شكره وتقديره للقيادة بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 23 جائزة عالمية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2025»، الذي أقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

وأكد الدكتور الشريف أن الإنجاز يأتي تتويجاً لتكامل الجهود بين «موهبة»، ووزارة التعليم، وشركائهما الإستراتيجيين، ويعكس ما يتمتع به أبناء المملكة من كفاءات واعدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر في مجالات العلوم والابتكار.

وبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المملكة في هذه المسابقة من خلال مشاركاتها المتتالية إلى 183 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و 59 جائزة خاصة.