مرض السكر هو مجموعة من أمراض الغدد الصماء تتميز بارتفاع في مستويات السكر في الدم، ويرجع ذلك إلى أن البنكرياس لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، أو أن خلايا الجسم تصبح غير مستجيبة لتأثيرات الهرمون، وهو مرض مزمن يتطلب مراقبته باستمرار والمواظبة على تناول العلاج والتوازن في الغذاء وممارسة الرياضة، ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على العين، خاصة الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية، قد يؤدي ذلك إلى تلفها وتسريب السوائل، وتكوين أوعية دموية جديدة ضعيفة، فتضعف الرؤية البصرية لدى الإنسان، فاعتلال الشبكية بسبب مرض السكر يعد من أكثر المضاعفات شيوعًا في العين لدى مرضى السكري، لذا من الضروري أن يتهيأ مريض السكري لفحص العين المرتبط بالسكري، وقياس نظره باستمرار، فتأثيرات السكري على العين تتسبب في إصابة الإنسان بزغللة أو ضبابية الرؤية نتيجة لتغيرات في مستويات سكر الدم، مما يؤثر على عدسة العين، وتجمع للسوائل في مركز الشبكية، يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية، والإصابة بالجلوكوما (المياه الزرقاء) التي تتلف العصب البصري. ويعتبر مرضى السكري من أكثر الناس عرضة للإصابة بالكتاركت (المياه البيضاء) في سن مبكرة، ولنزيف في الجسم الزجاجي نتيجة تمزق الأوعية الجديدة في المرحلة التكاثرية من اعتلال الشبكية السكري، ولانفصال في الشبكية في الحالات المتقدمة بسبب الأوعية الجديدة والنسيج الليفي للسكري في الشبكية.لذا من الضروري على مرضى السكري المتابعة كل 6–12 شهراً لدى طبيب العيون حسب تقييم الطبيب، وأفضل وقت لقياس النظر لمريض السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مستقرة، ويفضّل أن يتم الفحص في صباح يوم صائم أو بعد وجبة خفيفة، بشرط ألا يكون المريض في حالة ارتفاع أو انخفاض شديد في السكر، والسبب هو أن تقلّبات مستويات السكر في الدم تؤثر على العدسة داخل العين، مما يؤدي إلى تغيّر مؤقت في الرؤية (مثل ضبابية الرؤية أو تغيّر في قياسات النظارة).مع تجنب الفحص أثناء فترات عدم انتظام السكر (ارتفاعات أو انخفاضات متكررة)، وأن ينتظر مريض السكري عدة أيام بعد تغييرات كبيرة في أدوية السكر أو جرعات الإنسولين.وفي حال احتاج مريض السكري لنظارة طبية من الضروري عند مراجعته الطبيب أن تكون حالته مستقرة لمدة 2-3 أسابيع على الأقل.