أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 8 حتى 14 / 5 / 2025م عن ضبط 14,987 مخالفاً، منهم 9,212 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,502 مخالف لنظام أمن الحدود، و1,873 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,268 شخصاً 35% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 49 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23,318 وافداً مخالفاً، منهم 22,263 رجلاً، و1,055 امرأة وأحيل 17,567 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1,349 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,763 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.