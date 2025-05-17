أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أكبر وأضخم مشروع قرآني إثرائي عالمي من نوعه في المسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام؛ ليكون منارة إشعاع علمي وإيماني تجمع بين الهدايات والتلاوة والتدبر، والتعليم والإتقان والتجويد.وأبان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور ‫عبدالرحمن السديس أن البرنامج يهدف لتمتين صلة الزائرين وضيوف الرحمن والأمة بكتاب الله، وترسيخ هداياته الوسطية في الإنسانية جمعاء، وفق منهجية علمية مؤصلة، مشيراً إلى أن الرئاسة بصدد إنشاء منصة رقمية إثرائية عالمية متكاملة لتعليم القرآن الكريم تجمع بين الأصالة والمعاصرة والمنهجية المتقنة وتقنية الذكاء الاصطناعي، وتقدم محتوى شاملاً للتلاوة والتجويد والحفظ، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتخصصين المؤهلين، وفق نظام إداري محوكم متطور رصين؛ لمتابعة الأداء في الحلقات القرآنية والمتون العلمية، مع تقارير تحليلية دقيقة وبيئة تعليمية تربوية محفزة، إضافة إلى مرونة الانضمام للحلقات، مدعومة بنظام متكامل للشهادات والإجازات القرآنية والعلمية موثقة ومعتمدة.