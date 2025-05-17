زار الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي أولعيد لمسفر معرض «جسور» الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون المغربية، وذلك في مدينة مراكش، وأكد أن المعرض يزخر بمحتوى متنوع يعكس البعد الثقافي والديني ويجسد الاهتمام الكبير بخدمة الإسلام والمسلمين. موضحاً أن إقامة نسخته الثانية بالمملكة المغربية والسابعة عالميّاً يمثل عمق العلاقات الأخوية ومدى التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ويعكس حرصهما المشترك على خدمة الشأن الإسلامي بمختلف جوانبه في مختلف أنحاء العالم.ويعد معرض «جسور» أحد أبرز مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الهادفة إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز القيم الإسلامية القائمة على الاعتدال والوسطية، وتأكيد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود السعودية في المجالات الدعوية والإنسانية والاجتماعية حول العالم.