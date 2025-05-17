في إطار فعاليات العام الثقافي السعودي-الصيني، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، ملتقى ثقافياً لمقاطعة «يوننان الصينية» تحت عنوان «هناك حياة تُسمى يوننان»، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والدبلوماسيين.وأكد السفير الصيني لدى المملكة تشانغ هوا لـ«عكاظ» أن الفعالية تمثل "جسراً لتعزيز التفاهم المتبادل من خلال التراث المشترك"، مشيداً بتطور العلاقات السعودية الصينية، لاسيما مع الاحتفال بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ويسلط الملتقى الضوء على ملامح التراث الطبيعي والثقافي لمقاطعة يوننان، بما في ذلك مواقعها المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، التي أُدرج بعضها ضمن القائمة خلال مؤتمر اليونسكو، الذي استضافته الرياض عام 2023، في إشارة إلى عمق الدور السعودي في دعم التراث العالمي.ومن جانب متصل، شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي، المنعقد في العاصمة الصينية بكين، توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية، باستثمارات تتجاوز 14 مليار ريال، بينها 26 اتفاقية تصدير للمنتجات السعودية إلى السوق الصينية، وجرى تنظيم المنتدى بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 107 مليارات دولار، ما يمثل 18% من إجمالي تجارة المملكة الخارجية.