في مشهد يحمل دلالات عميقة من التقدير والامتنان، أضاء جبل قاسيون الشهير في قلب العاصمة السورية دمشق، بعبارة «شكراً السعودية»، في تعبير رمزي مؤثر عن الامتنان الشعبي تجاه المواقف السعودية الأخيرة.

العبارة المضيئة التي ظهرت على سفح الجبل، أحد أهم المعالم الجغرافية والتاريخية في دمشق، جاءت في لحظة بالغة الرمزية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سورية بوساطة مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة سياسية وإنسانية لاقت صدى واسعاً في الشارع السوري.

وانتشرت صور جبل قاسيون وهو متوهج بعبارة الشكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداولها آلاف السوريين، معبرين عن اعتزازهم بموقف المملكة العربية السعودية، ومؤكدين أن الشعب السوري لا ينسى من يقف معه في اللحظات الصعبة.

وتأتي المبادرة الرمزية بالتزامن مع حالة من التفاؤل الحذر التي تسود الشارع السوري، بعد سنوات من العزلة والعقوبات، حيث أعاد الموقف السعودي رسم مشهد جديد من العلاقات العربية والتضامن الإقليمي.

ويرى مراقبون أن هذا الامتنان الشعبي يعكس إدراكاً لدور الرياض المتنامي في رسم توازنات المنطقة، وتعزيز فرص التعافي والاستقرار في سورية.

جبل قاسيون، الذي طالما شهد تاريخاً من الأحداث والرموز، يكتب اليوم سطراً جديداً من التضامن العربي، وعلى لسانه تقول دمشق: «شكراً السعودية».