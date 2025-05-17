في موقف إنساني نبيل، وبشفاعة مباشرة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أعلن المواطن جندل بن سماح الرشيدي تنازله عن القصاص، استجابةً لشفاعة سموه، وتقديراً لمكانته، واستشعاراً لفضل العفو وثوابه العظيم.

وجاء إعلان التنازل خلال لقاء جمع سمو أمير المنطقة بجندل الرشيدي، في حضور عدد من الشيوخ والوجهاء والأعيان، حيث ثمّن الحضور هذا الموقف النبيل الذي يجسّد معاني التسامح والتراحم، ويعزز من قيم التلاحم المجتمعي والتكافل الوطني. وأكدوا أن شفاعة سمو الأمير ليست غريبة على رجل عُرف بمبادراته في جمع الكلمة وإصلاح ذات البين.

ويُعد هذا التنازل ثمرة من ثمار الجهود المباركة التي يقودها أمير منطقة حائل في تعزيز السلم المجتمعي، وتفعيل المبادرات الإنسانية في قضايا الدم، انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية، ودورها في إغلاق أبواب الفتن وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، عبّر جندل الرشيدي عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الأمير، مؤكداً أن شفاعته الكريمة كان لها بالغ الأثر في اتخاذ قرار العفو، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ويُجسد هذا المشهد مواقف القيادة والمجتمع السعودي، التي تكرّس ثقافة التسامح، وتعمل على ترسيخ الحلول المجتمعية المستمدة من القيم الإسلامية والعربية الأصيلة.