في وقت تتسع فيه طموحات السعوديين كما تتسع رؤيتهم للمستقبل، يبرز مشعل محمد العرينان كصوتٍ صادق لمرحلة سعودية جديدة، لا تُقاس فيها الإنجازات بعدد السنوات فقط، بل بعدد الساعات التي قُدّمت فيها الهمة على الراحة، والانشغال على الأعذار.

مشعل، أحد أبناء منطقة حائل، خرج في يوم التخرج حاملًا شهادتين جامعيتين بمرتبة الشرف، من جامعتين مختلفتين، وفي تخصصين لا يجتمعان إلا في عقل منظم وقلب مؤمن بالتحدي: بكالوريوس في الصيدلة الإكلينيكية من جامعة حائل، بكالوريوس في إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد من الجامعة السعودية الإلكترونية.

أكمل 260 ساعة دراسية، بين دوام صباحي يمتد لثماني ساعات في الصيدلة، وآخر مسائي لست ساعات في اللوجستيات، متوازناً بين المعمل والمنهج، والالتزام والإصرار.

لكن الطموح لدى مشعل لم يقف عند حدود القاعات الدراسية، فشارك ضمن فريق بحثي متميز في مؤتمر دوفات الدولي للصيدلة والتكنولوجيا في دبي، محققاً مركزاً متقدماً، كما نال جائزة الشيخ عبدالله الحبيّب للتفوق العلمي في نسختها الخامسة، والتي أُقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ورغم ازدحام الجدول الأكاديمي، قدّم مشعل أكثر من 140 ساعة تطوعية، يقول عنها: سعيت من خلالها لزيادة وعي المجتمع في مجالات صحية ومجتمعية متنوعة، وحرصت رغم انشغالي أن أكون مساهماً فعلياً في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى مليون متطوع.

وحين يتحدث عن دافعه الأعمق، يشير بكل فخر إلى سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، قائلاً:

«تعلمت أن الطموح لا ينتظر التفرغ، وأن خدمة الوطن تبدأ حين نؤمن أن كل ساعة تُبنى بإخلاص، هي لبنة في مستقبل هذا الوطن».

مشعل العرينان قصة تخرج في سيرة وطنية مصغّرة لشاب جمع بين الانضباط الأكاديمي، والمسؤولية المجتمعية، والوعي برسالة الجيل في بناء وطن طموح، وإنسان فاعل.