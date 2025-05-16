أساليب ماكرة وحيل جديدة، يلجأ إليها البعض في محاولة يائسة منهم لخداع رجال الأمن لتمرير المخالفين إلى المشاعر المقدسة، ويقابل ذلك ارتفاع ويقظة في الإجراءات الأمنية المشددة حول العاصمة المقدسة مع خطط أمنية محكمة لضبط المخالفين.«عكاظ»، تابعت عمليات إحباط تسلل إلى مكة المكرمة كشفت محاولات وحيل المهربين، إذ إن من الحيل الماكرة سعي أحدهم لاستخدام سيارة إسعاف في نقل مخالفين، فيما عمد آخرون لاستخدام حافلات مخصصة لنقل الحجاج النظاميين، إذ عمل أحدهم على إخفاء مخالفين داخل دورة مياه حافلة!وكشفت قوات أمن الحج ضبط مقيم هندي حاول استغلال سيارة إسعاف لنقل مخالفين إلى المشاعر المقدسة. وأكدت القوات أنه تم ضبط المتورط أثناء محاولته نقل ثلاثة لا يحملون تصاريح حج نظامية إلى مدينة مكة المكرمة.وبينت التحقيقات الأولية أن المقيم الهندي حاول استغلال سيارة الإسعاف في نقل المخالفين عبر وضعهم في الجزء الخلفي للمركبة وإشعال الإشارات الضوئية للمركبة؛ لإيهام نقاط التفتيش بوجود حالة تستدعي المرور، في محاولة للتمويه والوصول إلى داخل مكة المكرمة.مخالفات في خزانة الحقائب!في محاولة أخرى، استخدم مقيم مصري حافلة مخصصة للحجاج لنقل 22 مخالفاً وإيصالهم إلى مكة، وأحيلوا جميعاً للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. كما ضبطت قوات أمن الحج مقيماً؛ لنقله في حافلة 35 مقيماً مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصاريح بالحج، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة.وضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية الغانية؛ لقيامه بنقل أربع وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها لإيصالهن إلى مكة، وذلك بإخفائهن في المخزن المخصص للحقائب، وتم إيقاف المقبوض عليهم، وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن تقدما بطلب إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص خارج المملكة عبر كيانات تجارية تواطأت معهما؛ بغرض تمكينهم من أداء الحج، ومخالفتهما أنظمة الحج وتعليماته، وأحيلت الواقعة للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحقهما.وفي حادثة أخرى، أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط مقيمة من الجنسية المصرية لارتكابها عمليات نصب واحتيال؛ بادعاء إصدار تصاريح لأداء الحج ودخول مدينة مكة المكرمة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبينت أنه تم إيقاف المتهمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.التزموا بالتعليماتأكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المسؤولة ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخراج تصريح الحج لمن يرغب في أداء الفريضة هذا العام. كما شددت وزارة الحج على أهمية تصريح الحج، وقالت: «أول وأهم خطوة في رحلة الحاج». وأضافت: «بغيره يتعذَّر الوصول إلى المشاعر المقدَّسة، ويصعُب أداء المناسك».وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة تصل إلى 100000 ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسةوأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.لا تنقلوا حَمَلة «التأشيرات»أعلنت وزارة الداخلية عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، ويعاقب بغرامة تصل إلى 20000 ريال كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.وأكدت أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.منع الدخول 10 سنواتحذرت وزارة الداخلية كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وكذلك كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن.وشددت الداخلية على ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في النقل.احذروا باعة الأساورأكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن شلهوب، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج.ونبّه المتحدث إلى عدم الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.