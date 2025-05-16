احتفاءً بـ«اليوم الدولي للأسرة» اليوم 15 مايو 2025، أكد مجلس شؤون الأسرة التزامه بتكامل الجهود الوطنية نحو تكوين رؤية مشتركة تُعنى بحماية الأسرة وتمكينها، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

ويستند المجلس في مهماته إلى المادة الرابعة من تنظيمه، والتي تنص على العمل مع الجهات المعنية بهدف تحقيق غاياتها تجاه الأسرة، وتوحيد جهودها في إطار رؤية وطنية شاملة ومستدامة.

ويُعنى المجلس بعدد من المهمات الجوهرية، من أبرزها: تنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الربحية لضمان اتساق الرؤية تجاه الأسرة، إعداد الاستراتيجية الوطنية للأسرة والإشراف على تنفيذها، تقديم المرئيات والتوصيات بشأن التقارير والدراسات الصادرة من الجهات الوطنية والدولية، التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، اقتراح التشريعات والتوصيات ذات الصلة، استناداً إلى دراسات وتقارير بحثية، رفع الوعي بحقوق الأسرة واحتياجاتها ومعالجة القضايا المؤثرة عليها بوسائل فاعلة.

ويُجدد المجلس في هذا اليوم دعوته إلى تعزيز الشراكات المؤسسية والتكامل في السياسات الأسرية، بما يسهم في استقرار المجتمع وتنمية الإنسان، انطلاقاً من دور الأسرة كأهم لبنة في بناء المجتمع.