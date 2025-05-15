عقدت اللجنة الرئيسية لمدينة صامطة الصحية جلستها الافتتاحية برئاسة محافظ صامطة الدكتور خفير بن زارع العمري، وبحضور مدير برنامج المدن الصحية بفرع وزارة الصحة بمنطقة جازان خالد يماني، وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية.

واستعرض مدير برنامج المدن الصحية خالد يماني خلال الاجتماع أهداف برنامج المدن الصحية، الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الصحة العامة وتفعيل الشراكات متعددة القطاعات، عبر تحسين البيئة الحضرية، وتطوير الخدمات الصحية والبيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحدد الأهداف الرئيسية للبرنامج، ومنها تحسين جودة الهواء والمياه، وتطوير البنية التحتية لدعم أنماط الحياة الصحية.

وأوضح منسق مدينة صامطة الصحية محمد جنادي مدخلي أن اللجان الفرعية ستبدأ في وضع خطط تنفيذية تتماشى مع معايير البرنامج العالمي، تشمل تحسين المرافق العامة، وتطوير المساحات الخضراء، وتنظيم حملات توعية، وتعزيز المبادرات المجتمعية لتشجيع أنماط حياة صحية، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي لضمان استدامة الأثر.

يشار إلى أن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية، أصدر قراراً رسمياً يعتمد انضمام صامطة إلى البرنامج، في إنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة مستدامة تدعم جودة الحياة.