لقي طالب مرحلة متوسطة بمجمع مدراس زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة مصرعه نتيجة حادث مروري بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات تنوعت بين كسور وفقدان الوعي.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «عكاظ» أن سيارة يقودها شاب بسرعة عالية تسير على شارع الملك فهد(الستين) بمدينة القنفذة ويرافقه ثلاثة من أقرانه يدرسون في ذات المجمع التعليمي تعرضت لحادث أدى إلى وفاة أحد الركاب وهو طالب بالمرحلة المتوسطة وأصيب اثنان آخران إضافة لقائد المركبة بإصابات متفرقة.. وباشرت الجهات المعنية الحادث وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى القنفذة العام والمصابين للطوارئ.

بينما عبر عدد من الطلاب زملاء الفقيد بالمجمع ومعلمو ومدير المجمع الدكتور درويش المغربي عن عظيم حزنهم لرحيل الطالب والذي وصفه الجميع بأنه كان على قدر كبير من الأدب والأخلاق وأنموذجاً يحتذى به.. رافعين عزاءهم لوالديه وذويه سائلين الله له المغفرة والرحمة والشفاء للمصابين.

يذكر أن الحوادث الناتجة عن السرعة العالية تتزايد في مدينة القنفذة حيث كان آخرها وفاة شاب عشريني داخل البحر نتيجة سقوط مركبته التي كان يقودها بسبب السرعة العالية مطالبين الجهات المعنية سرعة التدخل لإنقاذ الأرواح.