أصدرت وزارة الصحة الحقيبة الصحية التوعوية الخاصة بموسم حج 1446هـ، انطلاقًا من حرصها على تعزيز صحة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي الصحي والوقاية بين الحجاج، وانسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الصحية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وتجسيدًا لالتزام وزارة الصحة بتأمين الوقاية الصحية المتكاملة خلال موسم الحج، اشتملت الحقيبة الصحية التوعوية على محتوى توعوي متنوع، من أبرز عناصره إرشادات الوقاية من الإجهاد الحراري، التي تتضمن توجيهات باستخدام المظلات لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية شرب كميات كافية من المياه بانتظام، بما يُسهم في تعزيز سلامة الحجاج وضمان موسم حج صحي.

وتضم الحقيبة محتوى توعويًا شاملاً بثماني لغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والفارسية، والإندونيسية، والملايوية، والتركية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

وتشمل الحقيبة، إرشادات صحية، وفيديوهات توعوية، ومنشورات مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواد قابلة للطباعة، لتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية السليمة، ما يُسهم في تقليل المخاطر الصحية، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة وصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة على توفير محتوى صحي دقيق وموثوق بلغات متعددة، بما يلبّي احتياجات الحجاج ويُعزّز تجربتهم الصحية خلال أداء الشعائر، كما دعت الوزارة جميع الحجاج والعاملين في موسم الحج إلى تحميل الحقيبة والاستفادة من محتواها عبر الرابط التالي:

‏https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/Hajj.aspx.