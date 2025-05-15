بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الرئيس ياماندو أورسي، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق خوسيه موخيكا كوردنو.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق خوسيه موخيكا كوردنو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الرئيس ياماندو أورسي، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق خوسيه موخيكا كوردنو.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق خوسيه موخيكا كوردنو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».