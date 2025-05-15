أُقيم حفل تدشين فعاليات اليوم العالمي للأسرة، برعاية محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، وبمشاركة أكثر من 10 جهات حكومية وأهلية، في أحد المجمعات التجارية، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار.

وتنوعت الفعاليات بين الأركان التوعوية، والصحية، والثقافية، إذ شهدت الفعالية إطلاق أولى ورش مجتمع ثراء الصحي. كما اشتمل البرنامج على أركان تعريفية بالخدمات المقدمة من الجهات المشاركة، ومعارض توعوية تناولت موضوعات مهمة مثل: الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتغذية السليمة، وأثر الترابط الأسري في تماسك المجتمع.

وسلطت الفعالية الضوء على القيم الأسرية وأهمية تعزيزها في البيوت والمجتمع، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأدوار الأسرة في البناء والتماسك الاجتماعي.

وأشاد المحافظ خلال جولته على الأركان بحُسن التنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكداً أهمية هذه المناسبة التي تُبرز دور الأسرة في بناء المجتمعات وتنمية الأوطان. كما عبّر عن شكره وتقديره للجهات المنظمة والداعمة، داعيا إلى استمرار مثل هذه البرامج النوعية التي تلامس حاجات الأسرة وتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.