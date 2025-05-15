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عبده علواني (جازان) alwani20088@

أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أبو عريش بجازان دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، بالتعاون مع تجمع جازان الصحي (إدارة شؤون التدريب) على مدى يومين.

وكانت الدورة التي استهدفت منسوبي ومنسوبات الإدارة قد انطلقت بمقر إدارة الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بجازان.

وتعرف عدد من المتدربين والمتدربات على مهمات المسعف الأساسي وكيفية التعامل مع المريض في حالات النزيف والجروح وحالات الكسور ثم التعرف على طريقة الإنعاش الرئوي (CPR)، وأخيراً تعرف المتدربون على كيفية التعامل مع حالات الاختناق وفقدان الوعي.

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وفي ختام البرنامج، كرم مدير إدارة المساجد حسن بن يحيى زكري الفريق التدريبي المنفذ للبرنامج.