استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، والبالغ عددهم أكثر من 4000 حاج، وصلوا على متن 192 حافلة، وسط منظومة خدمات متكاملة وإجراءات تنظيمية عالية المستوى، تضمن انسيابية الدخول وسهولة التنقل، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان راحتهم من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم.

وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تعمل جميع الجهات في المنطقة على سرعة إنهاء جميع الإجراءات، وتقديم الخدمات الشاملة التي تشمل الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الكوادر البشرية والإمكانات اللازمة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأعرب الحجاج القادمون من جمهورية العراق الشقيقة عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة، على ما تقدمه من خدمات مميزة، مشيدين بحفاوة الاستقبال وسرعة الإجراءات بيسر وطمأنينة.