أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن تطلعه لأن تكون القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة مدخلاً لحل مشكلات المنطقة.وشدد خلال كلمته أمام قمة الرياض، أمس (الأربعاء)، على ضرورة الحل الدائم والشامل للأزمة الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967م، إضافة إلى العمل على استقرار سورية.وقال أمير الكويت: «ونحن ننظر إلى الاقتصاد كركيزة أساسية، فإننا نتطلع إلى إبرام اتفاقيات تعاون أكبر لتشمل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية في مجال التكنولوجيا. ونتطلع لأن تكون القمة بداية لنظام جديد يقوم على الاحترام المتبادل وفق قواعد القانون الدولي».ولفت إلى أن العقود الماضية شهدت تعزيز العلاقات بين دول الخليج، والولايات المتحدة، لتتجاوز الشق الأمني إلى الشق الاقتصادي والتبادل التجاري. وأضاف الشيخ مشعل الأحمد، أن القمة تُعقد في ظل تحديات غير تقليدية، وقد جسدت دول مجلس التعاون الخليجي وحدتها من خلال عملها على إرساء قواعد الحوار، ورفضها الصارم لكل ما يمس سيادة دولها، وثرواتها، وشواطئها، وجزرها، وموانئها.وجدد ترحيبه بجهود سلطنة عمان في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطة غير الشرعية في اليمن، مضيفاً: «نقدّر الجهود الأمريكية في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ومحاولاتها وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا».واقترح أمير الكويت تأسيس منتدى خليجي أمريكي ثقافي بهدف تعزيز البحث العلمي، ودعم التعليم، والشباب. وأعرب عن تطلعه لأن تكون القمة بداية لنظام جديد يقوم على الاحترام المتبادل وفق قواعد القانون الدولي.