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حديث بين ولي العهد والرئيس الأمريكي والقادة الخليجيين.
حديث بين ولي العهد والرئيس الأمريكي والقادة الخليجيين.
ولي العهد والرئيس الأمريكي وأمير قطر.
ولي العهد والرئيس الأمريكي وأمير قطر.
حديث بين الرئيس الأمريكي والقادة الخليجيين.
حديث بين الرئيس الأمريكي والقادة الخليجيين.
الرئيس الأمريكي وملك البحرين.
الرئيس الأمريكي وملك البحرين.
عقدت بدعوة من خادم الحرمين ورئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس ترمب (4)
عقدت بدعوة من خادم الحرمين ورئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس ترمب (4)
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«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
وسط تحولات وتحديات عالمية، جاءت القمة الخليجية الأمريكية، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في (الرياض) في توقيت مهم ودقيق للمنطقة والشرق الأوسط والعالم أجمع؛ لذا فإن النتائج المرتقبة لقمة الرياض من شأنها تعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

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