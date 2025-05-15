وسط تحولات وتحديات عالمية، جاءت القمة الخليجية الأمريكية، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في (الرياض) في توقيت مهم ودقيق للمنطقة والشرق الأوسط والعالم أجمع؛ لذا فإن النتائج المرتقبة لقمة الرياض من شأنها تعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.