اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، زيارة استغرقت يومين للمملكة العربية السعودية. وغادر الرياض إلى الدوحة، ومنها إلى الإمارات، التي تمثل آخر محطات الجولة الخليجية التي استهلها بالسعودية، (الثلاثاء). وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي. وكانت مشاركة ترمب في قمة خليجية أمريكية، دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أحد أكبر فعاليات زيارته التاريخية للمملكة. وقال ولي العهد في مستهل القمة إنها تأتي امتداداً للعلاقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة، التي نمت وتطورت خلال العقود الماضية لتصبح نموذجاً للتعاون المشترك. وأوضح ولي العهد أن دول المجلس تشارك الولايات المتحدة إيمانها بأهمية الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري. وقال: تعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً لدولنا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في 2024م، قرابة 120 مليار دولار، ونتطلع لاستمرار العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للتبادل التجاري، وتقوية العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص والتعاون في جميع المجالات بما يحقق مصالحنا المشتركة. وشدّد الأمير محمد بن سلمان، على «أن المستقبل الذي نتطلع إليه من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وجود بيئة مستقرة وآمنة، ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهها منطقتنا، ونسعى معكم فخامة الرئيس وبالتعاون مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة. كما نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه إنهاء الأزمات ووقف النزاع بالطرق السلمية». وزاد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة مستمرة في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. وسنواصل جهودنا لإنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة الذي يحظى برعاية سعودية أمريكية، وصولاً إلى وقف إطلاق نار كامل في السودان. وفيما أعرب نائب رئيس وزراء سلطنة عمان أمام القمة عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؛ قال الرئيس ترمب للقادة الخليجيين إنه يعمل من أجل تطبيع علاقات بلاده مع سورية. وأضاف أن دول الخليج توشك على خلق شرق أوسط مستقر ومزدهر. وزاد: العالم كله يرقب الشرق الأوسط وكثيرون منهم يرقبونه بقدر من الحسد. وأكد ترمب رغبته في التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع إيران. وأوضح أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل تقييد البرنامج النووي الإيراني، وإنهاء دعم طهران لوكلائها في المنطقة. وقال: إيران يجب أن توقف رعاية الإرهاب، وتضع حداً لحروبها الدموية من خلال وكلائها، وأن تكف بشكل نهائي متحقّق منه سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية. وزاد: لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي. وقال ترمب إنه يعتقد بأن الوقت ملائم لمستقبل خالٍ من قبضة حزب الله. وأوضح أن حزب الله تم إضعافه بشدة.