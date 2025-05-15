في مشهد احتفالي يفيض بالاعتزاز، بعث أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رسالة خاصة إلى أكثر من 8400 طالب وطالبة من خريجي وخريجات جامعة حائل ضمن الدفعة الـ20 على هواتفهم المحمولة، مؤكداً فيها أن ما تحقق لم يكن مجرد تخرّج، بل شهادة نجاح على طريق صناعة مستقبل الوطن.

وفي رسالته المؤثرة، هنّأ أبناءه وبناته قائلاً: «أبارك لكم تخرّجكم لهذا العام الأكاديمي، وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح. لقد تجاوزتم تحديات لم تكن سهلة، وها أنتم تُتوّجون رحلة جدّكم واجتهادكم بخطوة جديدة نحو المستقبل». وأشار إلى أن هذه الدفعة تمثل نبض الوطن وأمله المتجدد، قائلاً: «أنتم رجال وبنات الغد الموعود، وعليكم مسؤولية صناعة التحول الوطني الطموح، بأدوات المعرفة، وعمق الانتماء، وصفاء الولاء». واختتم رسالته بالدعاء لأبنائه الخريجين والخريجات بمزيد من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية، تحت راية قيادة حكيمة لا تدّخر جهداً في دعم طموحاتهم.

حفل تخريج أكثر من 8400 طالب وطالبة من جامعة حائل كان لحظة وطنية تعبّر عن استثمار حقيقي في الإنسان، وتجسيداً لرؤية تتطلع نحو مستقبل تصنعه سواعد سعودية، مؤهلة ومؤمنة بدورها، ومتمسكة بهويتها.