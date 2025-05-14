كشف الإعلامي السوري موسى العمر، لحظة إنسانية مؤثرة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال توديعه أثناء زيارته للمملكة، إذ همس ولي العهد للرئيس السوري أحمد الشرع قائلًا: «أنا سندك وعضدك»، في دلالة واضحة على الدعم الكامل، والاستعداد للوقوف بجانبه كسند وعضد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سورية.الصورة التي انتشرت أخيرا على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت لحظة العناق الحار بين الزعيمين، وسط أجواء رسمية عكست دفء العلاقات ومتانة الموقف السعودي تجاه وحدة سورية واستقرارها.هذه العبارة القصيرة التي نقلها موسى العمر، لاقت صدى واسعًا في الأوساط السورية والعربية، حيث اعتُبرت ترجمة صادقة لنهج القيادة السعودية في احتضان القضايا العربية والوقوف مع الشعوب في أوقات التحول.وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان رفع العقوبات عن سورية، ما يُعزز الصورة المتكاملة للموقف السعودي سياسياً وإنسانياً، ويؤكد أن المملكة لا تتعامل من موقع المصالح فقط، بل من موقع العمق العربي والانتماء التاريخي.