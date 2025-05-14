في لحظة تمازجت السياسة بالثقافة، والتاريخ بالحداثة، اصطحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في جولة خاصة إلى الدرعية، حيث ينبض حي الطريف بسيرة وطن وذاكرة أمة.

كانت الزيارة أكثر من مجرد جولة رسمية، بل أقرب إلى عودة رمزية لجذور الدولة السعودية، حيث وقف الرئيس الأمريكي أمام جدرانٍ من الطين، لكنها تحمل صلابة القرون. هناك، في حي الطريف التاريخي، المسجل في قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، تعرّف ترمب على المكان الذي بدأت منه أولى ملامح الدولة السعودية الأولى، واستنشق عبق ما يزيد على 600 عام من الحضور الثقافي والمعماري والسياسي.

ولم تكن الجولة استحضاراً للماضي فحسب، بل نافذة على المستقبل. فخلال الزيارة، استكشف ترمب مكونات مشروع بوابة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وتتجاوز قيمته 236 مليار ريال سعودي. مشروع طموح يحول هذا الإرث التاريخي إلى مركز حضاري نابض بالحياة، يوفّر فرصاً نوعية للسكن، والتجارة، والتعليم، والتجربة الثقافية المستدامة.

الدرعية رؤية متكاملة، إذ صُممت أحياؤها وفق معايير الاستدامة، وتتيح للمشاة استكشافها بنسبة 100% من المساحة، ما يعزز الصحة والرفاه، ويحمي البيئة، ويكرّس مبدأ العيش بانسجام مع التاريخ والطبيعة.

الطراز النجدي في الطريف، بمبانيه المشيدة من «اللبن»، لم يكن غائباً عن عين الرئيس الزائر، بل استوقفه، مثلما يستوقف كل زائر يقف للمرة الأولى أمام تاريخ لم يكتبه المستعمر، بل صنعه إنسان هذه الأرض.

جولة ترمب في الدرعية ليست حدثاً بروتوكولياً، بل لحظة سعودية خالصة، فيها تُروى قصة دولة، ويُترجم عمق مشروع حضاري تتجاوز رسالته حدود المكان، لتصبح الدرعية - كما أرادتها رؤية 2030 - نقطة التقاء بين الماضي والمستقبل، وبين تراث يُصان، وهوية لا تُمس، وحداثة تُبنى بثقة.