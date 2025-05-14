اختتمت فعاليات معرض «جازان أمن ونماء» الذي نظمته إمارة منطقة جازان ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالتعاون مع القطاعات الأمنية بالمنطقة، المقام ضمن فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ21 الذي أُقيمت فعالياته على مدى سبعة أيام بواجهة محافظة صبيا.

وهدف المعرض لتعزيز دور إمارة منطقة جازان التوعوي وتأكيد حضورها المجتمعي الفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية، عبر مثل هذه المبادرات للتعريف بدور الإمارة والقطاعات الأمنية المشاركة وجهودها المبذولة في حفظ الأمن، وخدمة المجتمع، ونشر الوعي الأمني بين أفراد الجمهور والتعريف بالخدمات الإلكترونية عبر منصة «أبشر» للقطاعات الأمنية، وما تقوم به من مهمات وواجبات وما يتوافر لديها من إمكانيات مادية وتقنيات حديثة وآليات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة في شتى المجالات.

وسعت إمارة المنطقة والجهات الأخرى المشاركة، إلى مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين، وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، مستفيدة من المنصات التفاعلية في رفع مستوى الوعي لدى زوار المعرض بمختلف الجوانب الأمنية والسلامة العامة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية المختلفة للجمهور.