بتوجيه من القيادة، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للشيخ محمد بن زايد، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الإماراتي ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من المسؤولين.