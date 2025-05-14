شهد مُحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، استعداد «صحة الطائف» ممثلة بإدارة الأزمات والكوارث لاستقبال موسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال فرضية شاركت فيها 30 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، إلى جانب 100 متطوعٍ ومتطوعة من مختلف القطاعات تعرضوا للتسمم الغذائي، ما تطلب استجابة فورية وتنسيقاً عالي المستوى بين الجهات ذات العلاقة.

وهدفت الفرضية التي نُفذت بإشراف مباشر من مدير فرع وزارة الصحة بالطائف الدكتور سمير الشهراني إلى تعزيز مستوى الجاهزية، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج؛ لضمان سلامة الحجاج القادمين عبر محافظة الطائف.

وقال محافظ الطائف: «إن الله تعالى أنعم علينا، فأُكرمنا وشُرِّفنا بهذه المقدسات، ورعاية وخدمة ضيوف بيته العتيق، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، حيث يحظى موسم الحج في كل عام بالاهتمام والرعاية الكاملة في سبيل راحة الحجاج، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لضمان أداء المناسك بأمن ويسر وسهولة».