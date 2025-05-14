في مشهد وداعي اختصر أعماق العلاقات السياسية والاحترام المتبادل، ودّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة الرئاسية بإيماءة غير تقليدية، لكنها حملت الكثير من الدلالات.

رفع ترمب قبضته الشهيرة أولاً، ثم أشار إلى قلبه مباشرة موجّهاً التحية نحو ولي العهد، في لحظة بدت وكأنها لغة خاصة بين زعيمين تجاوزا الشكل الرسمي للمراسم، وتبادلا تحية محمّلة بالرسائل.

ولي العهد ردّ التحية بوضع يده على صدره، بابتسامة تنتمي إلى الدبلوماسية الهادئة العميقة، تلك التي لا تحتاج إلى كلمات، بل تكتفي بما تراه العدسات وما يشعر به الموقف. لم تكن هذه الحركة استعراضاً، بل تعبير عن تقدير شخصي وعلاقة سياسية باتت أوثق من مجرد تفاهم مرحلي.

الرئيس ترمب، الذي حضر إلى الرياض في زيارة سياسية استثنائية حملت معها تغيّرات حقيقية في مسار الشأن الإقليمي، غادر وهو يعلم أن هذه اللحظة، وإن بدت بسيطة، ستكون جزءاً من ذاكرة العلاقات السعودية الأمريكية الحديثة. المشهد أمام سلم الطائرة بدا أشبه بلقطة سينمائية، لكن واقعية تماماً، حيث لا تُرتجل الإيماءات بين الزعماء، بل تُوزن بميزان السيادة والتقدير.

بين القلب والقبضة واليد على الصدر، قالت الرياض كلمتها. هنا لا يُودّع الضيوف فقط، بل تُصنع اللحظات التي تعيش طويلاً في ذاكرة الدبلوماسية.