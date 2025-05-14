في لحظة وُصفت بالفخر الوطني، عبّرت الصحفية السعودية فاطمة الفهد، التي تولت ترجمة وتقديم مراسم توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، عن امتنانها الكبير للثقة التي مُنحت لها، وتمثيلها الوطن في حضور رفيع المستوى، وقالت: الوقوف أمام ولي العهد وأمام أحد أهم قادة العالم، ممثلة لوطني، هو شرف يفوق الوصف. وأضافت: ثقة ملكية ثمينة، وشعور بالفخر لا يفارقني. الحمد لله على هذا الشرف، وعلى وطن يعانق المجد كل يوم.

وقد لاقى حضور فاطمة الفهد في المناسبة الرسمية ترحيباً واسعاً على منصات التواصل، حيث اعتُبر دليلاً على تمكين الكفاءات السعودية الشابة، وخصوصاً المرأة، في محافل الدولة السيادية والدبلوماسية.