كرم محافظ أحد رفيدة ناصر بن شفلوت، 15 حافظاً وحافظة لكتاب الله، وذلك على مسرح بيت الثقافة، في حفل نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، بحضور مديري إدارات حكومية.

وقد اشتملت فقرات الحفل على تلاوات عطرة من الحفاظ، ثم كلمة لرئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم فهد أبو هتلة، بعد ذلك ألقى محافظ أحد رفيدة، كلمة أكد خلالها أنه يتوجب علينا جميعاً، ورجال الأعمال في المحافظة، دعم الجمعية، وتبني مزيد من حلقات تحفيظ القرآن، حتى نساهم في تمكين شبابنا وشاباتنا من حفظ كتاب الله،

وفي ختام الحفل، تم تكريم الحفاظ والحافظات لكتاب الله، وبيت الثقافة، فيما قامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتكريم المحافظ.