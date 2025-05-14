نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء (6531) جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت (4254) منشأة في مختلف مناطق المملكة. وأسفرت الجولات عن ضبط (1621) منشأة مخالفة و(1645) صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.

وخلال الجولات غرمت «الهيئة» إحدى المنشآت بمبلغ (335) ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت (1645) صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو (1115) طنًا و(207,130) عبوة، وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت (71,710) كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع. وشملت الإجراءات إغلاق (41) منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق (3) منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.

وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو (11,000) منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع. ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999)، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.