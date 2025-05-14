استقبلت العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في زيارة رسمية استمرت يومين، شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية والتقنية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

أُعلن خلال الزيارة استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، تشمل مشاريع في الطاقة، البنية التحتية، التقنية، والدفاع. كما وُقّعت صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، واتفاقيات تقنية مع شركات أمريكية كبرى بقيمة 80 مليار دولار، منها Google وOracle وAMD.

وشهدت الزيارة أيضاً إعلان شركة DataVolt عن استثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات أمريكية، وصفقة مع Boeing لشراء طائرات مدنية بقيمة 4.8 مليار دولار، واستثمار صحي سعودي بقيمة 5.8 مليار دولار لإقامة مصنع طبي في ولاية ميشيغان.

كما أُعلنت شراكة بين Nvidia وشركة Humain السعودية، لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة. وفي نفس المنتدى، أعلن إيلون ماسك تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» في قطاعات الطيران والملاحة بالمملكة.

سياسياً، أعلن ترمب خلال المنتدى رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، ضمن توجه جديد لدعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.

واختُتمت الزيارة بعقد قمة خليجية - أمريكية في الرياض، شارك فيها وزراء ومسؤولون من دول مجلس التعاون الخليجي، وناقشت القمة ملفات الأمن الإقليمي، مواجهة التهديدات المشتركة، أمن الطاقة، التعاون الدفاعي، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتقني بين دول المجلس والولايات المتحدة.