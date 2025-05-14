اطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على مبادرة «نخدمهمْ بعناية» التي ينفذها فرع وزارة الصحة بالمنطقة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة «وقاية»، بمشاركة جمعية «عونك» الصحية بنجران، لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446هـ.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة المشرف العام على الخدمات الصحية بمنفذ الوديعة الدكتور إبراهيم بني هميم.

وثمنَ أمير منطقة نجران جهود فرع وزارة الصحة بالمنطقة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بمشاركة القطاع غير الربحي التي تسهمُ وتعزز تحقيق الاستدامة وتعميق الأثر الاجتماعي المستدام وفق مستهدفاتٍ رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح الدكتور بني هميم أن الهدف من المبادرة رفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن في مركز المراقبة الصحي بمنفذ الوديعة لتوعية وتثقيف ضيوف الرحمن، وتقديم الإرشادات الصحية والوقائية لهم من قبل فرق التطوع الصحي لأداء مناسك الحج بصحة، وتقديم مستلزمات تسهمُ في حمايتهم من ضربات الشمس والأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن مشاركة جمعية «عونكَ» تأتي ضمن أهداف وبرامج القطاع الصحي غير الربحي في منطقة نجران.