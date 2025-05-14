شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أن التكامل الإستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة ركيزة أساسية. وأكد ملك البحرين خلال كلمته في القمة الأمريكية الخليجية في الرياض، اليوم(الأربعاء)، أن حل الدولتين هو السبيل للتوصل إلى سلام دائم وشامل بالمنطقة.وثمَّن الملك حمد بن عيسى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سورية، معرباً عن تطلعه في استمرار هذه الجهود لجعل المنطقة آمنة ومستقرة وخالية من أسلحة الدمار الشامل.وقال: «لا شك أن المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى وقف الحروب، وأبرزها تحركها لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية».وأكد حرص البحرين الدائم على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة من السلام في المنطقة.