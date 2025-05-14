بدعوة كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عُقد لقاء في الرياض صباح اليوم (الأربعاء) بين ولي العهد ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (مشاركاً عبر اتصال هاتفي)، ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

وتم تناول مستقبل الأوضاع في سورية، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سورية، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سورية وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

كما أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللرئيس رجب طيب أردوغان على جهودهما في دعم سورية وطلب رفع العقوبات عنها.