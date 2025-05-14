بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية. وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في استقباله في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. وأقيمت لترمب مراسم استقبال رسمية، شملت إرسال طائرات مقاتلة سعودية من طراز إف-15 لمرافقة طائرته منذ دخولها الأجواء السعودية حتى هبوطها بسلام في الرياض. وبعد استراحة قصيرة في مطار الملك خالد الدولي، رافق ولي العهد ضيفه الكبير إلى قصر اليمامة، وقد أجريت لترمب مراسم الاستقبال الرسمية، إذ رافقت الخيل العربية موكب فخامته، وعزفت الأبواق ترحيباً بقدومه. وعُزف السلامان الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض ترمب وولي العهد حرس الشرف. وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لضيف البلاد الكبير. وقال ترمب أمس: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا كثيراً من الود، وأجرى ولي العهد والرئيس الأمريكي محادثات رسمية، أعقبها توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين.ووقع ولي العهد وترمب وثيقة للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية. وشملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعها وزراء سعوديون وأمريكيون بحضور ولي العهد وترمب مذكرات تفاهم بين وزارتي الطاقة في البلدين، وأخرى بين وزارتي الدفاع في البلدين لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، والتعدين والثروة المعدنية، وتطوير وزارة الحرس الوطني، وتطوير الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، والتعاون القضائي بين البلدين، واتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة ناسا الأمريكية، واتفاقية بين إدارتي الجمارك السعودية والأمريكية، وتعديل بروتوكول النقل الجوي بين البلدين، ومذكرات أخرى. ويأمل ترمب بأن تحقق زيارته استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار على مدى أربع سنوات. وأقام ولي العهد مأدبة عشاء أمس على شرف ضيفه الكبير. وشهدت الجلسة الأخيرة لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية بحضور ولي العهد وترمب. وشوهد أغنى رجل في العالم إيلون ماسك وهو يتبادل الحديث مع ولي العهد وترمب في قصر اليمامة. وقال مراقبون لـ«عكاظ»، في الرياض، إن هذا التفاهم بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب، صعد بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود لنحو قرن إلى مستوى غير مسبوق من التناغم، والتقارب، وتأكيد المصالح المشتركة. وأضافوا، أن التعاون الثنائي خلال الزيارة الحالية سيوفر زخماً يجعله يمضي بقوة خلال العقود الثلاثة القادمة. وقالت مصادر: إن ترمب سيعلن قبل مغادرته المملكة اليوم (الأربعاء)، موافقته على صفقة لبيع السعودية أسلحة أمريكية متطورة بحدود 100 مليار دولار. وكتبت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس، أن ترمب هبط أمس في الرياض، التي يعتبرها مكاناً سعيداً بالنسبة إليه. ويتوقع أن تتعزز مكتسبات الدبلوماسية السعودية بانعقاد قمة السعودية - أمريكا - الخليج. وقال ترمب الليل قبل الماضي، إنه قد يتوجه غداً (الخميس) إلى إسطنبول، حيث من المقرر أن يُعقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث إنهاء الحرب بين بلديهما. غير أن موسكو لم تؤكد بعد إن كان بوتين سيذهب لإسطنبول. وذكر موقع أكسيوس أمس، أن السعودية أثبتت أنها لاعب لا يشق له غبار في المساعي الدبلوماسية، وتربطها علاقات طيبة بكل من روسيا وأوكرانيا. وأضافت، أنه لذلك سيظل ترمب بحاجة إلى المملكة لحلحلة مشكلات العالم.