ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية مبادرات المملكة العربية السعودية في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات وجهودها المستمرة في تأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات دبلوماسية، إقليمية وعالمية.وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية سامويل ويربيرغ: إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى الرياض، لن تغفل دور السعودية في إطار استضافة المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا ودورها في تهدئة التوترات في السودان واليمن.وأضاف في تصريحات له، أمس (الثلاثاء)، أن الرئيس دونالد ترمب يرى السعودية شريكاً أساسياً في مجالات مختلفة كالدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، واصفاً اليوم بـ«التاريخي».وأكد المتحدث الإقليمي أن واشنطن ترى أن السعودية تستطيع المشاركة مع الولايات المتحدة في أي مناورات عسكرية وفي الدفاع المشترك، مضيفاً أن أمريكا تريد للسعودية الاستفادة من كل التكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.وتحدث ويربيرغ عن مترو الرياض قائلاً «إنه جديد وجميل، وفخورون بالمشاركة الأمريكية في بناء هذا الصرح».وتوقع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية، التوصل إلى إعلانات وبيانات مهمة حول التنسيق الثنائي بين واشنطن وقادة المجلس الخليجي على الصعيد الاقتصادي والأمني والدفاعي والثقافي والتعليمي.