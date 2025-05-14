أكد الأكاديمي والإعلامي الدكتور فهد العسكر في حديثه لـ«عكاظ»، أن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المملكة لتكون أولى محطاته الخارجية منذ عودته للرئاسة يعد «دلالة بالغة» على المكانة السياسية والاقتصادية؛ التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في وقت تتعاظم فيه مكانة المملكة بفضل رؤية قيادتها الطموحة وخطواتها الريادية لتعزيز دورها إقليمياً وعالمياً.وأضاف العسكر: «الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى البدايات الأولى لتأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، واليوم تتجدد العلاقة خصوصاً مع ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات تستدعي تنسيقاً سعودياً أمريكياً عالي المستوى».