استقبلت المملكة العربية السعودية، أمس (الثلاثاء) ضيفها الكبير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب، وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجريت للرئيس الأمريكي عند وصوله للديوان الملكي بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية، ورافقت الخيل العربية موكبه، وعُزفت الأبواق ترحيباً بقدومه، إضافة إلى السلامين الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض الرئيس الأمريكي مع ولي العهد حرس الشرف.