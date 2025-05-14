ولي العهد والرئيس الأمريكي والمشاركون في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. (واس)
ولي العهد في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي عند وصوله إلى الديوان الملكي بالرياض.
حديث باسم بين ولي العهد والرئيس الأمريكي.
ولي العهد والرئيس الأمريكي والأمير عبدالعزيز بن سلمان ورئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.
الأمير محمد بن سلمان مرحّباً بإيلون ماسك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحّباً بالأمير عبدالعزيز بن سلمان.
ولي العهد مصافحاً الوفد المرافق للرئيس الأمريكي.
استقبلت المملكة العربية السعودية، أمس (الثلاثاء) ضيفها الكبير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب، وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأجريت للرئيس الأمريكي عند وصوله للديوان الملكي بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية، ورافقت الخيل العربية موكبه، وعُزفت الأبواق ترحيباً بقدومه، إضافة إلى السلامين الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض الرئيس الأمريكي مع ولي العهد حرس الشرف.