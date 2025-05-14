في مشهد تختلط به الدموع بالفرح، والوجع بالأمل، خرج أطفال دمشق يرفعون لافتات كُتب عليها: «حلَوة الأيام سعوديات.. وحطّي غنياتك يا سعوديّة».. لا شيء أصدق من لغة الأطفال حين تكتبها الحياة. كلمات بسيطة، لكنها تقول ما عجزت عنه الخطابات. ففي بلدٍ أنهكته العقوبات والخذلان، جاء القرار الأمريكي برفع الحصار عن سورية كأول نسمة هواء بعد سنوات من الاختناق. نسمة حملتها الرياض، وصاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسياسة تُشبه النبض العربي، لا الأجندات المعزولة.

وفي ساحة الساعة بحمص، لم يكن الاحتفال منظّماً، بل جاء تلقائياً، كما تفعل الشعوب حين تُمنح لحظة صدق حيث رفرفت الرايات السعودية فوق الهامات، لا لأن المملكة حاضرة فقط، بل لأنها بادرت، وتقدّمت، وأثبتت أن للعروبة أفعالاً لا تكتب في التاريخ العربي. السعودية لم تُرسل بيانات، بل فتحت بوابة خلاص سياسي واقتصادي وإنساني، أعاد لسورية نكهة الحياة، ولساحات مدنها شيئاً من ضجيج الفرح الغائب.

في كل صورة، كانت الراية الخضراء تحمل معنى واحداً: هناك من لم ينسَ سورية، وهناك من يعيد فتح الدفاتر الممزقة بعقلٍ وقلبٍ واحد فالأطفال الذين كتبوا، لم يكتبوا سياسة، بل كتبوا ذاكرة ستبقى: حين ضاقت الأرض، كانت السعودية هي التي وسّعتها من جديد.

هذا ليس تقريراً عن حدث، بل توثيق لحظة نادرة: عندما يقول طفل سوري إن الأغاني عادت لأن السعودية حضرت.. فهذا يعني أن الحياة نفسها عادت يا سورية.